Сотрудников столичных автосалонов заподозрили в мошенничестве на 50 млн рублей

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В Москве задержали сотрудников автосалонов, подозреваемых в мошенничестве при продаже машин, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, фигуранты дела подделывали договор купли-продажи после его подписания и оплаты товара клиентами, завышая указанную ранее стоимость.

Материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 50 миллионов рублей. В состав сообщества входили 19 человек, которые действовали в четырех автосалонах и одном call-центре.

На данный момент семеро фигурантов заключены под стражу, четверо находятся под подпиской о невыезде, двое – под домашним арестом.

Еще шестеро участников сообщества заочно арестованы и объявлены в международный розыск.