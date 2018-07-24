В Минобороны опровергли информацию об изъятии личных авто россиян

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В департаменте информации Минобороны сообщили, что у военных достаточно автомобилей и изымать их у гражданских лиц никто не планирует, передает "Интерфакс".

Как отмечается, военные не будут отчуждать транспорт и технические средства у россиян и организаций в случае военного времени.

В ведомстве подчеркнули, что "проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах".

"Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", – говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Минобороны предложило ставить личные автомобили россиян на военный учет. Предполагалось изменить перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае военного положения.