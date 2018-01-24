Три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на юге Москвы. Два человека получили травмы, сообщает Агентство "Москва".

Автомобили столкнулись в районе дома № 29 по Ленинскому проспекту около трех часов ночи. Водитель легкового автомобиля наехал на другое стоящее транспортное средство.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

По информации СМИ, виновником аварии является водитель такси, который уснул за рулем и протаранил впереди стоящие автомобили на светофоре.

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