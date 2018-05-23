"ЭРА-ГЛОНАСС" запустила сервис помощи на дороге

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"ЭРА-ГЛОНАСС" с 23 мая запустила сервис помощи на дороге для водителей, сообщает газета "Известия". Они смогут попросить подвезти канистру топлива, заменить колесо, открыть заблокированную дверь или починить на месте небольшую неисправность. Помощь может быть и юридической.

Система сама определит точное местоположение транспортного средства. Услуга "Помощь на дороге" доступна для всех автовладельцев, у которых автомобили оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Нужно будет лишь нажать кнопку SOS, вызов при этом будет бесплатным. Через несколько секунд после нажатия оператор примет вызов, уточнит информацию о происшествии и передаст ее сервис-провайдеру для оказания оперативной помощи.

Перед тем как помочь, выясняются обстоятельства случившегося. Затем устанавливается и согласовывается с клиентом стоимость услуги.

Ранее сообщалось, что с 2018 года власти перестали финансировать "ГЛОНАСС". Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, компания окупается самостоятельно.