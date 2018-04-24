Рогозин объявил о прекращении госфинансирования оператора ГЛОНАСС

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Власти России с 2018 года прекратят госфинансирование оператора ГЛОНАСС. Компания окупается самостоятельно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что "АО "ГЛОНАСС" – организация со 100-процентным государственным участием. "Это очень важно, подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы", – цитируют вице-премьера на сайте Кремля.

Системы ГЛОНАСС активно используются в различных сферах, в том числе и столице. Навигаторами с этой системой оборудованы городские автобусы, кареты скорой помощи и коммунальная техника. Это позволяет властям отслеживать работу маршрутов общественного транспорта и уборку города.

Ранее Минтранс предложил заменить в самолетах системы GPS на ГЛОНАСС. Инициатива может быть принята уже в августе 2018 года.