Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Цель стратегии – прийти к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Целевым ориентиром на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тысяч населения, отмечается в сообщении.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый этап – 2018–2020 годы, второй – 2021–2024 годы.

Ее основные тезисы – это изменение поведения участников дорожного движения с целью соблюдения норм и правил дорожного движения, повышение защищенности от ДТП и их последствий прежде всего детей и пешеходов, развитие организации дорожного движения, развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших и так далее.