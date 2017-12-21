Первая партия автомобилей "Кортеж" поступит в ФСО в конце декабря

Фото: Роспатент
Федеральная служба охраны получит первую партию автомобилей проекта "Кортеж" с 25 до 29 декабря. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
"С 25 по 29 декабря будут первые отгрузки, и до конца марта мы должны обеспечить тот объем, о котором мы договорились с ФСО в части обеспечения подконтрольной эксплуатации", – заявил Мантуров.
По словам министра, в 2018 году планируют поставить около 70 автомобилей, "чтобы уже подтвердить и с точки зрения сертификации, и с точки зрения результатов подконтрольной эксплуатации".
Как отметил глава Минпромторга, обслуживанием и продажами автомобилей проекта "Кортеж" будет заниматься компания Sollers. "Мы не хотим смешивать два направления, связанных с производством и продвижением в рынок", – пояснил Мантуров. Он не исключил, что с ростом спроса на автомобили производственную составляющую также могут передать на площадки Sollers, при этом напомнив, что в работе задействованы многие предприятия.
В ноябре сообщалось о старте предсерийного производства автомобилей проекта "Кортеж". Денис Мантуров тогда отметил, что принцип, по которому создаются автомобили проекта, и применяемые технологии во многом определят будущее российского автомобилестроения и его место на мировой арене.
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