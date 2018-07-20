Названы самые популярные марки авто у мужчин и женщин в России

Фото: www.subaru-global.com
Самым популярной машиной у мужчин в России стала Subaru, а у женщин лидерскую позицию занимает Chery. Это следует из данных исследования аналитического агентства "Автостат".
В пятерку самых популярных мужских автомобилей также вошли Jeep, Toyota, Infiniti и Honda. Женщины же чаще всего выбирают Daewoo, Datsun, Lifan и Peugeot.
Исследование проводилось в период с 2015 по 2018 год. В нем приняли участие более 180 тысяч российских автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее в июне специалисты составили рейтинг самых популярных у россиян автомобилей с пробегом. За первые четыре месяца 2018 года в шести городах-миллионниках из 15 машин лидирует Ford Focus.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где с начала года было реализовано на вторичном рынке 2883 и 2308 единиц, Focus также оказался самым популярным в Екатеринбурге, там перепродали 449 машин, в Воронеже 347 автомобилей, Нижнем Новгороде 334, а в Челябинске 320 машин.
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