Названы самые популярные марки авто у мужчин и женщин в России

Фото: www.subaru-global.com

Самым популярной машиной у мужчин в России стала Subaru, а у женщин лидерскую позицию занимает Chery. Это следует из данных исследования аналитического агентства "Автостат".

В пятерку самых популярных мужских автомобилей также вошли Jeep, Toyota, Infiniti и Honda. Женщины же чаще всего выбирают Daewoo, Datsun, Lifan и Peugeot.

Исследование проводилось в период с 2015 по 2018 год. В нем приняли участие более 180 тысяч российских автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее в июне специалисты составили рейтинг самых популярных у россиян автомобилей с пробегом. За первые четыре месяца 2018 года в шести городах-миллионниках из 15 машин лидирует Ford Focus.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где с начала года было реализовано на вторичном рынке 2883 и 2308 единиц, Focus также оказался самым популярным в Екатеринбурге, там перепродали 449 машин, в Воронеже 347 автомобилей, Нижнем Новгороде 334, а в Челябинске 320 машин.