Бизнесмен из ОАЭ купил номер для своего автомобиля за три миллиона долларов

Фото: ТАСС/Artur Widak/Zuma

Бизнесмен из ОАЭ Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего машины за три миллиона долларов.

Как сообщает местное издание Khaleej Times, аукцион, на котором продавали эксклюзивные номера для автомобилей, проходил в Абу-Даби.

Emirati businessman buys car number plate for Dh10 million https://t.co/sorP2ZKo6h pic.twitter.com/UHNFqMqwP6 — Khaleej Times (@khaleejtimes) 18 ноября 2017 г.



В прошлом году на таком же аукционе регистрационный номер "1" был продан за восемь миллионов долларов. Деньги, вырученные от продажи уникальных номеров пойдут на благотворительность.

Ранее сообщалось, что в России ГИБДД вернулась к идее продавать населению "красивые" автомобильные номера на специальных аукционах. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. На аукционах любой желающий сможет официально приобрести любой понравившийся номер. По его мнению, это позволит окончательно победить коррупцию в этой сфере.