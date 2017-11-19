Бизнесмен из ОАЭ купил номер для своего автомобиля за три миллиона долларов

Фото: ТАСС/Artur Widak/Zuma
Бизнесмен из ОАЭ Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего машины за три миллиона долларов.
Как сообщает местное издание Khaleej Times, аукцион, на котором продавали эксклюзивные номера для автомобилей, проходил в Абу-Даби.
Emirati businessman buys car number plate for Dh10 million https://t.co/sorP2ZKo6h pic.twitter.com/UHNFqMqwP6— Khaleej Times (@khaleejtimes) 18 ноября 2017 г.
В прошлом году на таком же аукционе регистрационный номер "1" был продан за восемь миллионов долларов. Деньги, вырученные от продажи уникальных номеров пойдут на благотворительность.
Ранее сообщалось, что в России ГИБДД вернулась к идее продавать населению "красивые" автомобильные номера на специальных аукционах. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. На аукционах любой желающий сможет официально приобрести любой понравившийся номер. По его мнению, это позволит окончательно победить коррупцию в этой сфере.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: