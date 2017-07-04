ХАМский 007: сколько стоят красивые номера в Москве

ГИБДД вернулась к идее продавать населению "красивые" автомобильные номера на специальных аукционах. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. На аукционах любой желающий сможет официально приобрести любой понравившийся номер. По его мнению, это позволит окончательно победить коррупцию в этой сфере.

А пока что в интернете полно сайтов, где продаются так называемые блатные номера. АМР, ХАМ, 007 – на любой вкус. В этой статье пойдет речь о номерах московского региона. Сетевое издание m24.ru решило рассказать за сколько и какие номера можно приобрести в столице.

Хамские цены за агента 007

Номера из первой десятки (от 001 до 009)

Здесь разброс цен крайне велик. Большинство номеров стоят от 50 тысяч рублей до миллиона. А вот какую именно сумму придется выложить – зависит от сочетания букв.

Три одинаковые буквы (ААА и тд)

В Сети можно найти предложения от 50 тысяч рублей. За три "Романа" придется выложить 100 тысяч рублей, а за три "Евгения" – 120 тысяч.

Ровные номера (100, 200 и тд)

Так называемые ровные номера стартуют от 25 тысяч рублей. В среднем подобный номер можно приобрести за сумму до 100 тысяч рублей, но есть номера и за 2,5 миллиона рублей.

Продажи автомобильных номеров выгодны государственному бюджету

Две повторяющиеся цифры (446, 355 и тд)

Такие номера не особенно ценятся на рынке. Цены стартуют от 20 тысяч рублей.

Зеркальные номера

Самые дешевые номера – зеркальные – их можно купить от 15 тысяч рублей. Это номера 636, 292 и другие с произвольным набором букв.

Три одинаковые цифры (666 и другие)

Популярные номера, цены на которые в интернете начинаются от 50 тысяч рублей. В среднем такой номер обойдется в 150 тысяч рублей. Хотя отдельные представители стоят три миллиона и выше. Например, среди водителей особо ценится 666, несмотря на зловещее сочетание цифр.

Номер = регион (199 и 199RUS, 777 и 777RUS и тд)

Престижные номера, ценник на которые начинается от 85 тысяч рублей до двух миллионов.

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Зеркальные буквы (А***_А, К***_К и тд)

20 тысяч рублей и вы станете счастливым обладателем номера с зеркальными буквами. Но это минимальная цена.

Повторяющиеся буквы (М***М_, _***ББ и тд)

Такие регистрационные номера будут стоить в Сети от 20 тысяч рублей до двух миллионов. В среднем – 100–150 тысяч рублей.

"Блатные" номера

Так называемые "блатные" номера, которые по мнению некоторых участников движения красочно характеризуют владельцев, обойдутся недешево. XXX и ВОР от 100 тысяч рублей, ХАМ от 50 тысяч.

Особенно в Московском регионе ценятся бывшие "старые" спецсерии с кодами регионов 77 и 99.

Красивые номера уже не в моде

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ажиотаж вокруг красивых номеров уже прошел и инициатива ГИБДД попросту несвоевременна, считает президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин.

"Интерес к красивым номерам был лет 8–10 назад. Кто-то считал это модным, кто-то показывал свои человеческие связи в ГАИ. Теперь интерес пропал. Красивые знаки нужны, чтобы сотрудник ГАИ знал, что у вас есть связи в ГАИ, раз вы получили красивый знак. И терять время на вас, пытаясь оштрафовать бессмысленно, если вы сможете отменить штрафы благодаря связям. Сегодня же на дорогах практически нет сотрудников ГАИ. Во-вторых, им стало абсолютно все равно какие регистрационные знаки на вашей машине. Их интересуют деньги.

Началась тенденция, когда знак перестает быть фетишем. Наоборот, сейчас многие отказываются от красивых знаков, когда подходит очередь, чтобы в будущем не привлекать внимание. Например, чтобы незаметно сбежать с места ДТП", – рассказал Виктор Травин корреспонденту m24.ru.



Ранее в Санкт-Петербурге многие автовладельцы отказались приходить на регистрацию за номерами "Х ***ЕР", пишет "Газета.ру" . А в нескольких МРЭО регистрационные знаки этой серии и вовсе выдавать перестали.

"Красивые знаки девальвировались до уровня ассенизаторской машины"

Собеседник m24.ru рассказал, как в Подмосковье боролись с популярностью красивых номеров. "Начало этому положили в ГАИ Московской области. Лет восемь назад они начали выдавать красивые регистрационные номера 001 на ассенизаторские машины. И по Московской области уже тогда красивые знаки девальвировались до уровня ассенизаторской машины", – отметил эксперт.

"Если знаки будут продавать официально, дешево продавать их не будут – на аукционах будут продавать дорого. А если будут продавать дорого, будет выгодно покупать регистрационные знаки по сегодняшней схеме. Просто снизят цены в ГАИ на красивые знаки, потому что на аукционе они будут продаваться дороже. Я не считаю, что из этого стоит делать коммерческий проект. С таким же успехом можно продавать паспорта и дипломы с красивыми номерами", – рассказал Виктор Травин.