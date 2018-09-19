Более 20 тысяч Mitsubishi Outlander отзовут в России из-за проблем с люком

Фото: www.mitsubishi-motors.ru
Почти 21 тысячу автомобилей Mitsubishi Outlander отзывают в России из-за проблем в конструкции люка. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Как уточнили в ведомстве, причиной добровольного отзыва 20 тысяч 934 автомобилей марки Mitsubishi Outlander стало "возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки".
Отзыв коснется машин, приобретенных россиянами с января 2007 года по сентябрь 2009 года.
Владельцев попавших под отзыв автомобилей известят письмом или по телефону о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр для ремонта.
Как отметили в Росстандарте, автомобилисты и сами могут узнать, подпадает ли их авто под отзыв. Для этого достаточно сравнить VIN-код своего автомобиля с перечнем отзываемых машин. В ведомстве подчеркнули, что все ремонтные работы проведут бесплатно.
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