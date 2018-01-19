Пьяный водитель пытался выстрелить в сотрудника ДПС в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Задержан водитель, который будучи в состоянии алкогольного опьянения пытался выстрелить в сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Московской области. В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в пятницу, 19 января, около 17 часов вечера. Инспектор ДПС МО МВД "Люберецкое" на одной из улиц Лыткарина заметил съехавшую в кювет машину. Он подошел к автомобилю и обнаружил на водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне служебной машины водитель попытался выстрелить из травматического пистолета в голову сотруднику. Однако полицейский успел увернуться и между ними завязалась борьба. Мужчина несколько раз произвел выстрелы, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить оружие из рук напавшего.