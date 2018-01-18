ГИБДД посоветовала водителям проверять тормоза перед выездом из-за снегопада

Фото: ТАСС/Александр Петров
Сотрудники ГИБДД рекомендовали столичным автомобилистам перед выездом тщательно проверить технического состояние машины, так как снегопад серьезно осложнил ситуацию на дорогах.
"За минувшую ночь в городе выпало обильное количество осадков в виде снега, что затрудняет движение автотранспорта", − цитирует Агентство "Москва" сообщение ГИБДД. Водителей попросили быть предельно внимательными на дороге, поддерживать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами, соблюдая скоростной режим и избегая резких торможений. Кроме того, в ГИБДД отметили, что перед выездом необходимо проверить исправность тормозов, уровень "незамерзайки" и работу световых приборов автомобиля.
О правилах безопасности при неблагоприятных погодных условиях напомнили не только автомобилистам, но и пешеходам, ведь осадки значительно снижают видимость на дорогах. "В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей", − заявили в ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции также посоветовали пешеходам ходить только по тротуарам, а пересекая проезжую часть, пользоваться пешеходными переходами.
В то же время в столичном ГИБДД призвали горожан, в связи со снегопадом, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.
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