"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta

Новое поколение седана Lada Granta представило ПАО "АвтоВАЗ". Компания рассчитывает привлечь новых покупателей с пополнением семейства машин.

У автомобиля переработан дизайн передней части кузова, он стал похож на Lada Vesta, изменился также задний бампер, сообщает пресс-служба компании.

Премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне. Подробности технического оснащения новой модели не комментируют до презентации.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что уменьшит количество используемых платформ. Прекратится выпуск Lada Priora, а семейства Kalina и Granta объединят. Количество кузовов сократят до трех вместо пяти.