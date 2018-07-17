"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta

Фото: www.lada.ru
Новое поколение седана Lada Granta представило ПАО "АвтоВАЗ". Компания рассчитывает привлечь новых покупателей с пополнением семейства машин.
У автомобиля переработан дизайн передней части кузова, он стал похож на Lada Vesta, изменился также задний бампер, сообщает пресс-служба компании.
Премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне. Подробности технического оснащения новой модели не комментируют до презентации.
Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что уменьшит количество используемых платформ. Прекратится выпуск Lada Priora, а семейства Kalina и Granta объединят. Количество кузовов сократят до трех вместо пяти.
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