Современные автомобили шпионят за своими водителями – СМИ

17 января, 13:14
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Современные автомобили собирают информацию о своих владельцах, пишут "Дни.ру".
Машины с подключением к интернету следят за движением глаз водителя, вычисляют его вес и даже предпочтения в еде.
Производители автомобиля в курсе, какая музыка играет в салоне, и где находится машина. Как пишет Washington Post, эта информация может продаваться маркетинговым фирмам.
На выставке бытовой электроники CES в Лас-Вегасе продемонстрировали ряд разработок. General Motors представила беспилотный автомобиль без руля, педалей и зеркал. Российские специалисты представили свою разработку – искусственный интеллект для беспилотных автомобилей. Систему разработали в Cognitive Technologies. Она умеет понимать и анализировать дорожную обстановку, видеть объекты, и прогнозировать развитие ситуации.
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