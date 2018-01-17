Современные автомобили шпионят за своими водителями – СМИ

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Современные автомобили собирают информацию о своих владельцах, пишут "Дни.ру".

Машины с подключением к интернету следят за движением глаз водителя, вычисляют его вес и даже предпочтения в еде.

Производители автомобиля в курсе, какая музыка играет в салоне, и где находится машина. Как пишет Washington Post, эта информация может продаваться маркетинговым фирмам.

На выставке бытовой электроники CES в Лас-Вегасе продемонстрировали ряд разработок. General Motors представила беспилотный автомобиль без руля, педалей и зеркал. Российские специалисты представили свою разработку – искусственный интеллект для беспилотных автомобилей. Систему разработали в Cognitive Technologies. Она умеет понимать и анализировать дорожную обстановку, видеть объекты, и прогнозировать развитие ситуации.