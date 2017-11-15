Седан бизнес-класса Subaru Legacy вернется на российский рынок в 2018 году

Компания "Субару Мотор" объявила, что собирается вернуть на российский авторынок седан бизнес-класса Subaru Legacy.

По данным агентства "Автостат", продажи автомобиля должны стартовать во всех дилерских центрах в мае 2018 года. При этом, как уточнили в пресс-службе Subaru, подробные сведения о ценах и комплектациях модели станут известны ближе к старту продаж.

Как отметили в "Автостате", в конце 2013 – начале 2014 года компания Subaru завершила продажи моделей Subaru Impreza и Legacy в России. Причиной такого решения руководства концерна стал низкий спрос на автомобили в кузове седан с полным приводом. Сейчас Subaru предлагает российским автолюбителям среднеразмерный кроссовер Forester, а также универсал повышенной проходимости Outback, компактный кроссовер Impreza XV и спортивный седан WRX STI.

Отмечается, что с января по октябрь российские дилеры Subaru продали 4619 автомобилей, то есть на три процента больше, чем за аналогичный период 2016 года.