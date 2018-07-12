Все сервисы оплаты парковки в Москве возобновили работу

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Все сервисы оплаты парковки в столице возобновили работу, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства.

Сведения на парковочных счетах вновь отображаются корректно. Штрафы тем, кто не оплатил парковку из-за проблем в системе, не выписывали.

АМПП проведет проверку для выяснения причин сбоев. Пользователям принесли извинения за доставленные неудобства. Система не работала с 19:00 11 июля до 9:20 12 июля. Ранее появилась информация о возобновлении оплаты парковок через приложение "Парковки Москвы".