АвтоВАЗ представил спортивную Lada Vesta

Спортивную версию седана Lada Vesta представили в АвтоВАЗе, передает РИА Новости.

Прототипом модели стал одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept. Новинку отличает изменение переднего бампера автомобиля и пара дизайнерских элементов.

Для более спортивного поведения на дороге клиренс автомобиля был уменьшен на 16 мм и теперь составляет 162 мм. Визуально это добавило силуэту стремительности.

Кроме того, новая Lada Vesta Sport получила матовые вставки в виде бумерангов, оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также новые аэродинамические накладки на пороги, говорится на официальном сайте производителя.

Каким будет двигатель нового автомобиля, пока не сообщается. Презентация новой Lada Vesta Sport пройдет на Московском международном автосалоне в августе.

Согласно статистике продаж, Lada Vesta стала самым покупаемым автомобилем с механической трансмиссией в России. За первый квартал 2018 года было продано 22 тысячи автомобилей.