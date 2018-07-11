АвтоВАЗ представил спортивную Lada Vesta

Фото: lada.ru
Спортивную версию седана Lada Vesta представили в АвтоВАЗе, передает РИА Новости.
Прототипом модели стал одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept. Новинку отличает изменение переднего бампера автомобиля и пара дизайнерских элементов.
Для более спортивного поведения на дороге клиренс автомобиля был уменьшен на 16 мм и теперь составляет 162 мм. Визуально это добавило силуэту стремительности.
Кроме того, новая Lada Vesta Sport получила матовые вставки в виде бумерангов, оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также новые аэродинамические накладки на пороги, говорится на официальном сайте производителя.
Каким будет двигатель нового автомобиля, пока не сообщается. Презентация новой Lada Vesta Sport пройдет на Московском международном автосалоне в августе.
Согласно статистике продаж, Lada Vesta стала самым покупаемым автомобилем с механической трансмиссией в России. За первый квартал 2018 года было продано 22 тысячи автомобилей.
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