В Мосгордуме поддержали поправки в систему техосмотра машин

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Предложение кабмина ужесточить наказание для нарушителей правил техосмотра подержали в Мосгордуме. Позитивную роль поправок отметил член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов.

Он напомнил, что сейчас многие водители садятся за руль, имея на руках "серые" диагностические карты, то есть "фальшивые бумажки" прохождения техосмотра. "Поэтому упорядочить сам техосмотр и готовность машин выезжать на дорогу – это важно и правильно". − цитирует Герасимова Агентство "Москва". Он также призвал всех участников процедуры техосмотра вести себя ответственно.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок, которые предусматривают ужесточение наказаний за нарушения в сфере ТО. В частности, в кабмине считают необходимым привлекать операторов к уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации, а также обязать вести фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра.