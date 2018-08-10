В России предложили ужесточить наказание для нарушителей правил техосмотра

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В России предлагают привлекать к уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации. Эта мера, по замыслу властей, поможет пресечь распространенную практику продажи "серых" диагностических карт без реального техосмотра автомобиля. Инициатива входит в пакет поправок, внесенных в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства.

Поправки также предполагают усиление административного наказания для участников системы техосмотра. В частности, технические эксперты понесут ответственность за выдачу диагностической карты если автомобиль не проходил техосмотр или его признали несоответствующим требованиям безопасности.

Кроме того, технических экспертов предложили привлекать к ответственности за передачу недостоверных данных о техосмотрах в единую автоматизированную информационную систему.

Поправки также обязывают вести фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра, чтобы сам факт его проведения можно было установить со 100-процентной надежностью.

4 мая 2018 года в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Согласно нововведениям, автомобиль может получить диагностическую карту, даже если при прохождении осмотра он не соответствует одному из обязательных требований безопасности. При том в карте будут указаны все несоответствия.

Также, по новым правилам, автомобиль не пройдет техосмотр в случае неисправности гидросистемы усилителя руля, если демонтированы заводские стеклоочистители и стеклоомыватели, затонированы фары или если у протектора шин разный рисунок. Помимо этого, для прохождения техосмотра обязательным является наличие аварийного знака, огнетушителя и аптечки.