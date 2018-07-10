Росстандарт предложил штрафовать АЗС за недолив топлива

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Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправках. Проект уже направили на рассмотрение правительства РФ, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Выступая на промышленной выставке Иннопром-2018, Абрамов отметил, что сейчас АЗС наказывают оборотными штрафами лишь за низкое качество топлива. "Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива", – цитирует главу Росстандарта РИА Новости.

По словам Абрамова, в этом году 50 автозаправок оштрафовали на 28 миллионов рублей за низкое качество топлива. В частности, трем заправкам Shell было предписано выплатить общий штраф на сумму шесть миллионов рублей.

В Госдуме одобрили идею ввести высокие штрафы для АЗС за недолив топлива. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов подчеркнул, что недолив топлива является "острой социальной проблемой", для решения которой необходимо принять более строгие меры.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) в рамках специального расследования выяснила, что автомобилистов обманывают почти на 76% АЗС.