В Британии выпустят самый быстрый в мире кроссовер

07 сентября 2018, 09:33
Фото: ТАСС/Lev Radin
Британская компания Lister Motor Company объявила о планах выпустить самый быстрый в мире кроссовер. Его создадут на базе модели Jaguar F-Pace, сообщает "Мир 24".
В компании уточнили, что максимальная скорость нового автомобиля будет достигать 322 километров в час. Таким образом, он сможет обогнать не только сам Jaguar F-Pace, предельная скорость которого составляет 283 километра в час, но и Lamborghini Urus с его скоростью в 305 километров в час.
Отдача силовой установки будет равна примерно 680 лошадиным силам, отмечает издание. По мнению экспертов, речь, вероятно, идет о модернизированной пятилитровой компрессорной "восьмерке". Машина с таким двигателем способна разогнаться до 100 километров всего за 4,3 секунды.
Lister Motor Company была основана гонщиком и бизнесменом Брайаном Листером в середине XX века. В своих моделях компания использовала спорткары или моторы Jaguar. Недавно с конвейера сошел первый за 25 лет дорожный автомобиль – Lister Thunder, созданный на основе купе Jaguar F-Type.
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