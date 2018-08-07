АвтоВАЗ анонсировал премьеру, "которая изменит все"

Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин

АвтоВАЗ анонсировал пять новых моделей, которые представит на Московском международном автосалоне.

Фото со скрытыми покрывалами авто размещено на странице автоконцерна во "ВКонтакте".

Баннер, на фоне которого стоят машины, гласит: "Премьера, которая изменит все". Представители АвтоВАЗа, предложили подписчикам угадать, что скрывается за силуэтами.



В июле АвтоВАЗ представил новое поколение седана Lada Granta. Компания рассчитывает привлечь новых покупателей с пополнением семейства машин.

Московский международный автомобильный салон–2018 пройдет в "Крокус экспо" с 29 августа по 9 сентября.