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Новости

06 мая 2018, 07:13

Авто

Mercedes за 4 млн рублей угнали из автосалона во время тест-драйва

Фото: depositphotos/Emevil

Mercedes стоимостью почти четыре миллиона рублей угнали из автосалона в Москве во время тест-драйва, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился 38-летний продавец автоцентра, расположенного на улице Антонова-Овсеенко, дом 15/1. Он заявил, что в салон приехал неизвестный мужчина для проверки и осмотра автомобиля Mercedes-Benz SL65 AMG. Сотрудники по ошибке отдали ему иномарку, после чего он на ней скрылся, не заплатив.

По факту кражи возбуждено уголовное. Полиция разыскивает похитителя автомобиля.

авто происшествия

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