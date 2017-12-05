Водителям продлят льготный срок оплаты штрафов ГИБДД

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Гражданам, получившим постановления о штрафах за нарушение ПДД спустя 20 дней, должны восстанавливать льготный период для их оплаты. Такое решение принял Конституционный суд РФ.
Вердикт вынесен по жалобе Юрия Рейнхиммеля, который оспаривал часть 13 статьи 32.2 Кодекса об административных нарушениях РФ. Автовладелец получил штраф за превышение скорости спустя 20 дней – льготного периода, когда была возможность оплатить его с 50-процентной скидкой. Он обратился в Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области с просьбой продлить действие льготы, но Рейнхиммелю отказали.
Мужчина обратился в Можайский городской суд, но его жалобу вернули без рассмотрения. Согласно решению КС, если гражданин получает постановление по почте слишком поздно, это ставит его в невыгодное положение по сравнению с теми, кто проходит рассмотрение административных дел в обычном порядке – с составлением протокола на месте нарушения. Этот факт создает предпосылки для дискриминационного правоприменения. Оспоренная норма признана не соответствующей Конституции РФ.
Теперь городской суд должен будет пересмотреть дело автомобилиста. КС также предписал законодателям внести поправки в КоАП РФ, а остальным судам не игнорировать иски водителей.
В ноябре в Москве составили рейтинг самых штрафующих камер фотовидеофиксации. На основе 15 тысяч нарушений электронный сервис выбрал 33 места, где водители попадаются чаще всего. Самой "штрафоопасной" стала камера на Варшавском шоссе у дома 150. Она оштрафовала 10,5% всех нарушителей.
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