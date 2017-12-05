Lamborghini представила самый быстрый в мире кроссовер

Фото: lamborghini.com

В Италии состоялась мировая премьера самого быстрого в мире кроссовера компании Lamborghini Urus. Об этом сообщает "Газета.ру".

Автомобиль оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 650 лошадиных сил. За 3,6 секунды кроссовер разгоняется до 100 километров в час. Максимальная скорость – 305 километров в час.

На российском рынке машина появится в мае 2018 года. В базовой комплектации ее стоимость составит 15 миллионов рублей. Всего в России будет 50 таких машин, и все они уже забронированы.