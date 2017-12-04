Водитель сбил пешехода в центре Москвы и скрылся

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Водитель Audi сбил человека в Пресненском районе Москвы и скрылся с места случившегося.

ДТП произошло в районе дома 12 на улице Красная Пресня. Полицейские ищут автомобиль виновника аварии, сообщает Агентство "Москва".