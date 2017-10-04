ЦОДД предупредил об ухудшении ситуации на столичных дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожная обстановка в столице может ухудшиться в вечерний час пик из-за непогоды, не исключается также увеличение числа ДТП, сообщает пресс-служба информационного центра департамента транспорта Москвы.

По данным ЦОДД, из-за дождя и ограниченной видимости загруженность дорог может составить 9 баллов. В 17:30 показатель достиг 8 баллов. Наибольшие затруднения наблюдаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, ТТК, а также в центре города.

Водителей просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах и рекомендуют по возможности пользоваться общественным городским транспортом. Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

4 октября в столице объявили повышенный уровень погодной опасности. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, ситуация сохранится до 21:00.