Новички в городе. Эксперты – об ужесточении экзамена на водительские права

МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав. На новом экзамене, как отметили в Госавтоинспекции, больше времени будет уделяться практике. Законопроект предполагает объединение "площадки" и "города" в одну практическую часть, а также снятие запрета на учебную езду по автомагистралям.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как нововведение отразится на ситуации на дорогах.

Президент "Гильдии автошкол России" Сергей Лобарев отметил, что относится к такой инициативе ГИБДД положительно.

"Мы считаем, что как и за рубежом, необходимо готовить не теоретиков, а практиков. И мы обеспокоены тем, что из 190 часов всего 17% времени уделяется практике вождения в реальных дорожных условиях. За рубежом никто во время экзаменов площадку не принимает. Основные навыки – это умение водителей управлять в транспортном потоке, уметь создавать безаварийные пространства вокруг автомобиля, прогнозировать во время вождения", – рассказал эксперт.



Он отметил, что основную опасность представляют начинающие водители во время практики вождения автомобиля, когда "они входят в поток". "Пока ГИБДД не создаст рабочую группу для взаимодействия с экспертами автошкол, тут порядка не будет. Программы, по которым мы обучаем, не отражают реалий сегодняшнего дня", – считает Лобарев.

Снижение качества подготовки





Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева рассказала, что законопроект предполагает фактическое аннулирование одного из трех этапов экзамена.



Татьяна Шутылева Президент Межрегиональной ассоциации автошкол "Мы высказываем опасение, что это снизит в целом качество подготовки водителей. Почему это опасно? На сегодняшний день, по статистике ГИБДД, 40% выпускников отсеивается на этапе сдачи площадки. Выясняется, что кандидаты в водители не готовы – они не могут тронуться или путают педали. А сейчас предлагается после теоретического экзамена сразу направить кандидатов в условия дорожного движения. Если мы говорим, что на площадке ошибка - это сбитая стойка, то в условиях дорожного движения – это ДТП"



По ее мнению, не имеет смысла превращать дороги в "испытательный автодром". Экзамен предполагает движение, в том числе, задним ходом, а поскольку подготовку проходят водители разных категорий автомобилей, это может создать аварийную ситуацию. "Это и автобусы, и грузовики, и автомобили с прицепами – тяжелые большие машины с прицепом в городе, движущиеся задним ходом в городе. Сложно на сегодняшний день это представить", – отмечает Шутылева.

Она подчеркнула, что после реформы, действующая с 2014 года, когда были введены новые программы, аварийность по вине начинающих водителей снизилась на 50% за три года.

"Зачем менять курс? Когда реформа дает настолько существенные плоды, цель предлагаемого реформирования совершенно не понятна.

Документ еще будет обсуждаться, но пока смысл предлагаемого нововведения мы не видим", – заключила эксперт.

Евгения Маркова