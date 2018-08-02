Новички в городе. Эксперты – об ужесточении экзамена на водительские права

МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав. На новом экзамене, как отметили в Госавтоинспекции, больше времени будет уделяться практике. Законопроект предполагает объединение "площадки" и "города" в одну практическую часть, а также снятие запрета на учебную езду по автомагистралям.
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как нововведение отразится на ситуации на дорогах.
Президент "Гильдии автошкол России" Сергей Лобарев отметил, что относится к такой инициативе ГИБДД положительно.
"Мы считаем, что как и за рубежом, необходимо готовить не теоретиков, а практиков. И мы обеспокоены тем, что из 190 часов всего 17% времени уделяется практике вождения в реальных дорожных условиях. За рубежом никто во время экзаменов площадку не принимает. Основные навыки – это умение водителей управлять в транспортном потоке, уметь создавать безаварийные пространства вокруг автомобиля, прогнозировать во время вождения", – рассказал эксперт.
Он отметил, что основную опасность представляют начинающие водители во время практики вождения автомобиля, когда "они входят в поток". "Пока ГИБДД не создаст рабочую группу для взаимодействия с экспертами автошкол, тут порядка не будет. Программы, по которым мы обучаем, не отражают реалий сегодняшнего дня", – считает Лобарев.
Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева рассказала, что законопроект предполагает фактическое аннулирование одного из трех этапов экзамена.
По ее мнению, не имеет смысла превращать дороги в "испытательный автодром". Экзамен предполагает движение, в том числе, задним ходом, а поскольку подготовку проходят водители разных категорий автомобилей, это может создать аварийную ситуацию. "Это и автобусы, и грузовики, и автомобили с прицепами – тяжелые большие машины с прицепом в городе, движущиеся задним ходом в городе. Сложно на сегодняшний день это представить", – отмечает Шутылева.
Она подчеркнула, что после реформы, действующая с 2014 года, когда были введены новые программы, аварийность по вине начинающих водителей снизилась на 50% за три года.
"Зачем менять курс? Когда реформа дает настолько существенные плоды, цель предлагаемого реформирования совершенно не понятна.
Документ еще будет обсуждаться, но пока смысл предлагаемого нововведения мы не видим", – заключила эксперт.
Евгения Маркова
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