Идею ввести новые дорожные знаки оценили в общественном совете при Минтрансе

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Предложение ввести новые дорожные знаки для велосипедистов и автомобилей дипкорпуса оценил член общественного совета при министерстве транспорта Кирилл Янков.

По его мнению, новые знаки для велосипедистов нужны, так как в последние годы в России появилась достаточно обширная сеть велодорожек. "Что касается знаков для дипломатического корпуса, можно обходиться и без них", – заявил Янков в беседе с RT. Он отметил, что уже сейчас у зданий посольств в Москве и у консульств в других городах уже есть таблички надписью "стоянка/остановка только для машин посольства". Как считает эксперт, "такой таблички под обычным знаком вполне хватает, чтобы зарезервировать это место для машин дипломатов".

По словам Янкова, при создании дорожного знака следует пользоваться международными стандартами обозначений.

При этом эксперт подчеркнул, что "не все можно изобразить табличками". В частности, он предложил ввести знак "Осторожно открывайте двери" для автомобилистов, движущихся в правом ряду, если рядом расположена велосипедная дорожка. "Такие вещи сейчас пишут текстом, это не совсем хорошо. Лучше изображать пиктограммой, причем такой, которая бы соответствовала международным стандартам", – рекомендовал эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает проект о введении новых дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипкорпуса. Согласно проекту, на дорогах предлагают установить знаки "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".