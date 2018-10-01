В Подмосковье не будут создавать платные парковки

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Власти Подмосковья не планируют создавать платные парковки в области в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

Как рассказали Агентству "Москва" в ведомстве, сейчас первоочередная задача местных властей – создание бесплатных машиномест там, где это возможно. В перспективе платные парковки могут появиться в местах с большим количеством нарушений правил парковки, где невозможно расширить существующую инфраструктуру. При этом в министерстве отметили, что при подборе мест для введения платного паркинга будут учитываться предложения местных жителей.

С 18 августа жители Подмосковья могут перекодировать социальную карту для бесплатного проезда по Москве. Льгота касается тех граждан, которым с 1 сентября исполнится 60 лет. Для перекодировки документа нужно прийти в территориальные управления социальной защиты. Льготой воспользоваться можно будет с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут запустить новые регулярные речные маршруты. Решение о запуске примут после анализа трафика. Как пояснили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, предстоит проанализировать текущий пассажиропоток, загруженность улично-дорожной сети, и, если выявиться необходимость в новых маршрутах, их будут запускать.

В настоящее время в пилотном режиме запущен маршрут Северный речной вокзал – Химки, которые обслуживают два судна вместимостью до 60 человек. Этот маршрут перспективный, и в дальнейшем может быть организовано речное сообщение до Долгопрудного.