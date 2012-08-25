В Подмосковье упал легкомоторный самолет

Вечером 25 августа в подмосковном лесу упал легкомоторный самолет. ЧП произошло в Клинском муниципальном районе. Информация о находившихся на борту людях в настоящее время уточняется.

Как сообщает РИА Новости, на место происшествия выехала оперативная группа, но самолет пока не обнаружен.

Стоит отметить, что в последнее время эксперты отмечают рост числа происшествий в малой авиации . По мнению руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Олега Тушмалова, это происходит из-за все большего увеличения количества собственников самолетов.