Два человека пострадали в ДТП с участием трех машин на МКАД

Два человека пострадали в аварии с участием трех автомобилей на МКАД. Из-за ДТП на магистрали возникла гигантская пробка.

По словам одного из участников аварии, водителя Mitsubishi, его ударила Toyota, которую отбросило под фуру. Грузовик развернуло поперек МКАДа, были перекрыты четыре левых полосы. Движение было парализовано.

В ДТП пострадали два человека: водитель фуры и пассажирка Toyota, которой потребовалась госпитализация.

Трудности возникли и при буксировке Toyota с места аварии.