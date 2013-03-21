Форма поиска по сайту

Новости

21 марта 2013, 18:10

Происшествия

Елену Перову выписали из НИИ Склифосовского

Певица и телеведущая Елена Перова 21 марта была выписана из НИИ Склифосовского, куда она попала после ДТП. Врачи оказали ей необходимую помощь, сообщает РИА Новости.

Предположительно она попала в аварию в Новосущевском переулке 20 марта. Opel, на котором ехала женщина, столкнулся с Mercedes. По некоторым данным, пострадавшей могла быть Елена Перова.

Также СМИ сообщают, что перед ДТП певица пыталась покончить с собой. Она порезала себе запястье и поехала на машине к своему психоаналитику, но по дороге попала в аварию.

авария чп НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

