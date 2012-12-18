ДТП с участием 5 автомашин произошло на юго-западе Москвы

Сразу пять машин попали в ДТП на юго-западе Москвы

Сразу пять автомобилей столкнулись вечером 18 декабря на юго-западе Москвы. В дорожную аварию, которая произошла на пересечении улицы Обручева и академика Волгина, попали "Газель", Hunday Solaris, Honda, Nissan и Toyota Corolla.

По предварительным данным, Toyota выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с другим автомобилем. После чего в них врезались еще три машины, передает корреспондент "Москвы 24".

По словам очевидцев, в аварии несколько человек получили травмы. Пострадавших развезли по городским больницам.

Из-за ДТП на несколько часов было ограничено движение по трем полосам в сторону Ленинского проспекта и по левому ряду в сторону улицы Профсоюзной.