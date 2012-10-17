17 октября 2012, 15:42Происшествия
В центре Москвы столкнулись три автомобиля
На Садовом кольце столкнулись автомобили. Часть поврежденных машин стоит на встречной полосе, на кольце образовались серьезные пробки
На Краснохолмском мосту в центре Москвы днем 17 октября столкнулись три автомобиля.
В результате аварии пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.
Ранее СМИ сообщали о том, что в аварию попали 10 автомобилей.
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