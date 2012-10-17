В центре Москвы столкнулись три автомобиля

На Садовом кольце столкнулись автомобили. Часть поврежденных машин стоит на встречной полосе, на кольце образовались серьезные пробки

На Краснохолмском мосту в центре Москвы днем 17 октября столкнулись три автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее СМИ сообщали о том, что в аварию попали 10 автомобилей.