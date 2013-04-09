09 апреля 2013, 22:01Происшествия
Один человек погиб в ДТП на западе столицы
Один человек погиб в аварии с участием такси на западе столицы. Водитель такси из-за плохого самочувствия врезался в другой автомобиль, мужчина скончался на месте.
Авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и проспекта Лобачевского, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, водитель такси плохо себя почувствовал, из-за чего не справился с управлением и врезался в автомобиль Ford.
Таксист скончался на месте происшествия. Причина его смерти устанавливается.
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