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Новости

09 апреля 2013, 22:01

Происшествия

Один человек погиб в ДТП на западе столицы

Один человек погиб в аварии с участием такси на западе столицы. Водитель такси из-за плохого самочувствия врезался в другой автомобиль, мужчина скончался на месте.

Авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и проспекта Лобачевского, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, водитель такси плохо себя почувствовал, из-за чего не справился с управлением и врезался в автомобиль Ford.

Таксист скончался на месте происшествия. Причина его смерти устанавливается.

авария дтп
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