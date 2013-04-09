Один человек погиб в ДТП на западе столицы

Один человек погиб в аварии с участием такси на западе столицы. Водитель такси из-за плохого самочувствия врезался в другой автомобиль, мужчина скончался на месте.

Авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и проспекта Лобачевского, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, водитель такси плохо себя почувствовал, из-за чего не справился с управлением и врезался в автомобиль Ford.

Таксист скончался на месте происшествия. Причина его смерти устанавливается.