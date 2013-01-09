09 января 2013, 08:44Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием машины посольства Киргизии
Сотрудник посольства Киргизии и пассажир дипломатического автомобиля были госпитализированы в результате ДТП на юге столицы.
Инцидент произошел на Севастопольском проспекте около полуночи. Автомобиль Suzuki Grand Vitara, которым управлял сотрудник дипломатической миссии Киргизии, врезался в столб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
За рулем иномарки находился первый секретарь киргизского посольства. В результате аварии дипломат и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Отметим, что в этот же день произошло ДТП с участием автомобиля посольства Израиля. В 1-м Казачьем переулке в машину второго секретаря израильского посольства врезался "ВАЗ". В результате аварии никто не пострадал.