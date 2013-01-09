Два человека пострадали в ДТП с участием машины посольства Киргизии

Сотрудник посольства Киргизии и пассажир дипломатического автомобиля были госпитализированы в результате ДТП на юге столицы.

Инцидент произошел на Севастопольском проспекте около полуночи. Автомобиль Suzuki Grand Vitara, которым управлял сотрудник дипломатической миссии Киргизии, врезался в столб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За рулем иномарки находился первый секретарь киргизского посольства. В результате аварии дипломат и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что в этот же день произошло ДТП с участием автомобиля посольства Израиля. В 1-м Казачьем переулке в машину второго секретаря израильского посольства врезался "ВАЗ". В результате аварии никто не пострадал.