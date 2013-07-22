В Москве непрофильные активы оборонного предприятия уйдут с молотка

"Российский аукционный дом приступает к продаже непрофильного имущества оборонного концерна "Алмаз-Антей" в Москве.

Торги по имущественному комплексу, расположенному недалеко от центра города в районе Лефортово, назначены на сентябрь, сообщается в пресс-релизе РАД.

Комплекс состоит из земельного участка площадью 8,8 га, 35 зданий и 12 сооружений. Участок обеспечен всеми необходимыми инженерными ресурсами: электро-, тепло- и водоснабжением, канализацией.

Начальная стоимость лота – более 1,8 миллиарда рублей.

Первые торги по продаже непрофильных активов концерна "Алмаз-Антей" прошли 27 июня. Были реализованы два земельных участка в Курортном районе Санкт-Петербурга и в Выборгском районе Ленинградской области.

Еще один непрофильный актив "Алмаз-Антея" - нежилое здание вместе с земельным участком, принадлежащее ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" - был продан 9 июля.