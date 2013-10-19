Форма поиска по сайту

19 октября 2013, 19:33

Экономика

Скрипку с "Титаника" продали за полтора миллиона долларов

Скрипка, на которой 14 апреля 1912 года на тонущем "Титанике" играл руководитель оркестра Уоллес Хартли, продана в субботу, 19 октября, на аукционе за 900 тысяч фунтов стерлингов (около полутора миллионов долларов). Стартовая цена лота составила 300 тысяч фунтов.

Музыкальный инструмент был найден через 10 дней после случившейся с легендарным лайнером трагедии. Спасатели обнаружили погибшего Хартли прямо с привязанной к его груди скрипкой. Инструмент был подарен музыканту его невестой, которая пожертвовала его затем британскому отделению религиозной организации "Армия спасения".

Имя покупателя скрипки не разглашается, сообщает агентство France-Presse.

аукционы скрипки Титаник

