Аукцион по продаже МОЭК пройдет 13 августа

13 августа пройдет аукцион по продаже акций ОАО "Московская объединенная энергетическая компания". Торги начнутся в 10.30 по адресу: ул. Макаренко, д.4, стр. 1, ауд. 201.

С молотка уйдут 89,9 процентов акций компании единым лотом с городским имуществом, находящимся в аренде. Начальная стоимость пакета составляет 98,62 миллиардов рублей, шаг — 4,93 миллиардов. Как сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике, в рамках аукциона состоится презентация Единой торговой площадки Москвы с розыгрышем сувенирного лота.

Напомним, ранее сообщалось, что претендентом на покупку МОЭК стала структура Сбербанка. Компания "Сберэнергодевелопмент" внесла 10 миллиардов рублей задатка.

В настоящее время МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение столицы и ряда городов ближнего Подмосковья. Деятельность организации охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, а также генерацию электрической энергии. Штат компании насчитывает более 23 тысяч сотрудников.

В эксплуатации компании МОЭК находится более 16 тысяч километров тепловых сетей, 226 тепловых станций и 8 объектов производства электрической энергии. Компания обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч зданий, из которых 32,5 тысячи - жилые дома.