Агрокомплекс Лужкова будет продан за 5 миллиардов рублей

25 декабря состоятся торги по продаже комплекса "МосМедыньагропром", созданного по инициативе экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Начальная стоимость лота – 4,971 миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости, на торги выставляется 99,99% акций компании и все ее имущество – фермы, молокозавод, здания в Москве и в городе Медынь и более ста земельных участков. Также в собственность покупателя перейдут 1,1 тысяча машин и оборудования и 7,2 тысячи единиц крупного рогатого скота.

ОАО "МосМедыньагропром" специализируется на поставках в столичные школы молочной и мясной продукции. Комплекс был создан в 2000 году, для его сотрудников были построены коттеджи, детские сады, школа, церковь и гостиница.