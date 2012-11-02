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Бизнес

02 ноября 2012, 11:48

Агрокомплекс Лужкова будет продан за 5 миллиардов рублей

аукционы бизнес Юрий Лужков торги

25 декабря состоятся торги по продаже комплекса "МосМедыньагропром", созданного по инициативе экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Начальная стоимость лота – 4,971 миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости, на торги выставляется 99,99% акций компании и все ее имущество – фермы, молокозавод, здания в Москве и в городе Медынь и более ста земельных участков. Также в собственность покупателя перейдут 1,1 тысяча машин и оборудования и 7,2 тысячи единиц крупного рогатого скота.

ОАО "МосМедыньагропром" специализируется на поставках в столичные школы молочной и мясной продукции. Комплекс был создан в 2000 году, для его сотрудников были построены коттеджи, детские сады, школа, церковь и гостиница.

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