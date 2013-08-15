В Москве на новом асфальте нашли следы ртути

Мелкие вкрапления частиц ртути обнаружены на новом асфальте на северо-западе Москвы. Об этом "Интерфаксу" сообщили в ГУ МЧС по столице.

Ртуть выступила на небольшой асфальтированной дорожке через газон внутридворовой территории по адресу Неманский проезд, дом 13, корпус 2. Прибывшие на место сотрудники МЧС и работники Управы "Строгино" провели так называемые демеркуризационные работы, после чего собранное вещество было отправлено на утилизацию.

Контрольные исследования на прилегающей территории и во всех подъездах близлежащих домов следов ртути не выявили, в том числе в воздухе. Пострадавших и угрозы для населения нет.

По словам источника информагентства, шарики ртути появились на площади около 90 квадратных метров через некоторое время после укладки асфальта. "Вероятно, ртуть каким-то образом оказалась в составе или песке, на который кладется асфальтовое покрытие. В этом случае оно подлежит полному забраковыванию и перекладке", - сказал он.