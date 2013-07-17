В столице стало меньше "уклонистов" от военной службы

В ходе весенней призывной кампании на военную службу из Москвы было отправлено около шести тысяч призывников, более половины из них имеют высшее и среднее профессиональное образование. Еще около 20 процентов призывников прошли обучение в ДОСААФ по соответствующим военно-учетным специальностям.

"За весеннюю призывную кампанию у нас всего 24 гражданина, которые не прибыли на отправку в вооруженные силы РФ. Дела этих граждан будут переданы в соответствующие органы для принятия дальнейшего решения", - цитирует РИА Новости и. о. военного комиссара столицы Алексея Астахова.

По его словам, в этом году количество граждан, уклоняющихся от воинской службы, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.