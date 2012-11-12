Погоны на полевой форме российских военных вернут на плечи

Погоны на полевом обмундировании российских военнослужащих вернутся с рукавов на плечи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Расположение погон на груди и рукаве стало главной особенностью новой полевой формы военных, введенной в 2010 году. Как сказал представитель военного ведомства по поводу нововведения, "Плюсы сомнительны, но очевидно, что это противоречит духу и традициям Вооруженных сил России".

6 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, назначив на его пост губернатора Московской области Сергея Шойгу. Также в отставку был отправлен начальник Генштаба Николай Макаров, место которого занял бывший командующий Центральным военным округом генерал-полковник Владимир Герасимов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!