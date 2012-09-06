На ремонт воинских частей в Москве выделено более 170 млн руб

Власти Москвы выделили 175,2 миллиона рублей на ремонт объектов воинских частей 55-й дивизии внутренних войск МВД России, которая обеспечивает общественную безопасность в столице, в том числе - во время массовых акций и митингов.

Военнослужащие 55-й дивизии внутренних войск МВД России обеспечивают охрану порядка на массовых мероприятиях: концертах, футбольных матчах и митингах. Ранее столичные власти выплатили военнослужащим дивизии премии в общей сложности на 2,5 миллиона рублей за обеспечение общественной безопасности во время проведения 23, 25 и 26 февраля 2012 года публичных массовых акций в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в городской администрации.

"Принято решение увеличить в 2012 году объем бюджетных ассигнований на реализацию нового мероприятия государственной программы Москвы "Безопасный город" на 2012-2016 годы по выполнению комплекса работ по ремонту объектов воинских частей 55-й дивизии внутренних войск МВД России на сумму 175,2 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что средства будут выделены за счет уменьшения объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Москвы "Жилище" на период 2012-2016 годов.

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