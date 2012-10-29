Власти выделят 38 млн рублей на реставрацию городской усадьбы в ЦАО

Власти выделят 38,4 миллиона рублей на реставрацию "Городской усадьбы начала XIХ века" в центре столицы. Планируется воссоздать фасады и интерьеры усадьбы, а также конструкции крыши.

Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс на выполнение восстановительных работ. Кроме реставрации исполнитель должен будет провести электротехнические работы, монтаж системы вентиляции, кондиционирования и слаботочной системы. Также победитель конкурса должен будет осуществить устройство системы водоснабжения, водоотведения и отопления.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 ноября, а подведение его итогов состоится на 28 ноября 2012 года. Максимальный срок выполнения работ – 200 дней с момента подписания контракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

"Городская усадьба начала XIХ века" является объектом культурного наследия регионального значения. Главный дом построен по проекту архитектора Петра Дриттенпрейса в 1896 году. Усадьба находится на улице Радио, 11.

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