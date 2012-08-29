Памятники архитектуры Москвы могут достаться офшорным компаниям

В собственность зарубежных компаний могут перейти более 30 исторических зданий столицы, среди них храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево, Рогожская Ямская слобода и усадьба Снегирева. Эксперты считают, что Москва может потерять эти памятники, если они сменят собственника.

В 2007 году банк "Московский капитал" заключил кредитные договоры с несколькими компаниями, их поручителями выступили государственные унитарные предприятия. Через два года банк обанкротился, а ФГУПы не смогли выплатить долги. Сумма долга составила более 600 миллионов рублей. Долг был перепродан офшорной компании Vergillios LMS Limited. В рамках взыскания долга под угрозой отчуждения оказались 38 зданий, сообщает "Коммерсантъ".



В начале года Росимущество заявило, что сделки, в результате которых исторические здания перешли к зарубежным компаниям, были проведены незаконно. Если это будет доказано, руководители унитарных предприятий могут лишиться своих постов. Окончательное решение вынесет московский арбитраж.

"Масштаба такого, конечно, я не припоминаю, чтобы такие значительные памятники вдруг оказывались в частных руках, притом неизвестно в чьих", – говорит координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов. Он уверен, что переход памятников в собственность офшорных компаний может угрожать их сохранности.