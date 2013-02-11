Реставрация театра Виктюка завершится до конца 2013 года

Дом культуры им. Русакова, в котором располагается театр Романа Виктюка, освободили от дворовой пристройки, которая искажала исторический облик объекта. Пристройку демонтировали в рамках реставрации исторического здания, в ходе реализации проекта ему должны вернуть первоначальный облик.

В ближайшее время планируется раскрыть заложенные кирпичом оконные проемы в боковых стенах партера и крайних балконах зрительного зала. Кроме того, будет восстановлена планировка по оригинальным чертежам Константина Мельникова, а фасадам вернут облик конца 1920-х - начала 1930-х годов.

Общие работы по реставрации здания театра должны быть завершены к концу 2013 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Масштабные работы в здании на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская были начаты в начале 2013 года. Театр Виктюка "кочует" от одной московской площадки к другой, но пока режиссер продолжает репетировать в реконструируемом здании.