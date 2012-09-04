Проект для инвалидов победил в конкурсе дизайна "Детского мира"

04 сентября 2012, 15:59
Проект для детей-инвалидов "Теремок" признан лучшим в творческом конкурсе на создание дизайна интерьера "Центрального детского магазина". Главная идея проекта – доступность пространства универмага для всех детей.
Авторы проекта – Елизавета Факирова и Екатерина Прыйма. Они предложили разбить пространство на зоны и адаптировать их для всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями, а также создать в центре атриума многофункциональную сцену.
Член жюри, архитектор-дизайнер, партнер бюро "Поле-Дизайн" Владимир Кузьмин рассказал "Москве 24", что жюри отметило не столько сам проект, сколько идею, заложенную в него – адаптацию детей с ограниченными возможностями.
Он отметил, что авторы проекта продумали схему пребывания детей-инвалидов в комплексе, их сосуществование вместе с другими детьми – "взаимодетствие", как назвал это архитектор.
Например, для того чтобы адаптировать детей с ослабленным зрением, авторы проекта предложили в рамках одного аттракциона помещать всех детей в затемненную зону, чтобы дети учились взаимодействовать друг с другом с помощью тактильных ощущений и звуков. Таким образом, дети будут учиться познавать мир не только при помощи зрения, сказал Кузьмин.
Проект предусматривает создание сцены, а также аттракционов и игровых элементов, в том числе стены-трансформера.
Кузьмин отметил, что цвет в проекте, а также элементы фитодизайна, были подобраны с учетом влияния на детей.
Ранее организаторы заявляли, что идеи, предложенные конкурсантами, могут быть учтены при создании интерьеров "Детского мира". По мнению Кузьмина, идеи, заявленные в проекте, должны быть учтены обязательно. "Они обращают наш взгляд на ту сторону жизни, которую мы привыкли не замечать", – подчеркнул архитектор.
Конкурс на дизайн атриума был объявлен в марте 2012 года. Жюри конкурса возглавлял архитектор новой концепции реконструкции универмага Павел Андреев. Победители, занявшие первые три места, получат 200, 150 и 50 тысяч рублей.
"Детский мир" был открыт в 1957 году. Автор проекта – выдающийся советский архитектор Алексей Душкин. В советское время универмаг был самым большим детским магазином. 1 июля 2008 года торговый комплекс был закрыт на реконструкцию, открыть обновленный универмаг планировалось в конце 2011 года. Несмотря на то что здание является памятником архитектуры, части здания были лишены охранного статуса, в том числе внутренние уникальные интерьеры 1950-х годов. Проект реконструкции вызвал резкие критические замечания градозащитников. В начале июня 2012 года компания "Галс-Девелопмент" представила обновленную концепцию реконструкции "Детского мира", согласно которой планируется сохранить исторические размер и форму атриума. В настоящее время от исторического "Детского мира" остались только стены.
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